伝統的な町並みや技を受け継ぐことを目的とした「匠部」が26日、石川県金沢市で開講しました。この取り組みは、金沢職人大学校と石川県木造住宅協会が行っているもので、2026年度は2期生として、石川県内の住宅メーカーなどから、入社10年以内の若手社員27人が参加しました。仕事の延長のような研修とならないよう、社会人の部活動「匠部」と名づけ、参加者らは2027年2月まで、左官や内装、建具など6つの講座を学びます。◇石川県