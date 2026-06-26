警察車両の赤色灯福岡県警八女署は26日、同県八女市矢部村北矢部に住む農業男性（74）が25日、自宅敷地内で倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されたと発表した。男性は発見の前、妻に「雨漏りがひどいので屋根に上りたい」と話していた。署は屋根の修理中に誤って転落した可能性があるとみて調べる。署によると、25日午後7時前、自宅敷地内で鼻血を出して倒れている男性を妻が見つけ、119番した。死因は脳挫傷