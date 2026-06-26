◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦日本１―１スウェーデン（２６日、ダラス競技場）【ダラス（米テキサス州）２５日＝岡島智哉】日本はスウェーデンに１―１で引き分け、Ｆ組２位で決勝Ｔ進出を決めた。１回戦ではＣ組１位ブラジルと２９日（日本時間３０日）に激突する。＊＊＊第２戦のチュニジア戦に続き、スウェーデン戦でもＭＦ久保建英はベンチ外となった。第１戦オランダ戦で左膝を痛めたものによ