歌手の工藤静香さんが6月26日、自身のインスタグラムを更新。料理作りを動画で公開しました。 【写真を見る】【 工藤静香 】「豆腐パンがモチモチでおいしかったです」料理動画を公開にファン反響「真似っこしまーす」工藤さんは「今日のお豆腐パンがモチモチでおいしかったです。」と綴り、その作り方を紹介しています。 材料は「お豆腐半分と、ベーキングパウダーお砂糖少し、あと塩 そして米粉と全粒粉を半分ずつ」と