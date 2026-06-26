日本野球機構（NPB）は26日、「ナミックスフレッシュオールスターゲーム2026」（7月27日、ハードオフ新潟）の出場選手を発表。ロッテからドラフト1位の石垣元気投手、同4位の桜井ユウヤ内野手、同6位の岡村了樹捕手の高卒ルーキー3人が選出された。3選手のコメントは以下の通り。▼石垣元気投手「選出していただき大変光栄に思います。当日は自分らしいピッチングで、ファンの皆さまに楽しんでいただけるよう全力で腕を振