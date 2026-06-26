俳優一ノ瀬ワタル（40）が25日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。モデルでタレントのなえなの（25）とデート企画を行った。番組の企画は一ノ瀬が「彼女をドキドキさせるデート」を考案するデート企画。一ノ瀬は以前同番組に出演した際恋愛について学ぶのが大好きと公言し、15万円する恋愛教習本を買ったことを明かしていた。一ノ瀬は「恋愛教習本だけじゃなく、心理学とかいろんな観点から図書館で勉強