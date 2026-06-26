お笑いトリオ、ネルソンズの和田まんじゅう（40）が、25日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0時15分）に出演。かまいたち濱家隆一の心意気に感謝した。この日は「やっぱり…カッケェ話令和に通じる男の美学」と題し、カッコいいと感じた人のエピソードを披露した。和田は「濱家さん本当にカッコよくて」と濱家について切り出すと、「僕、3年前に離婚したんですけど、その時お金全くなかったんです」と自身の離