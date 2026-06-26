【モデルプレス＝2026/06/26】プロフィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子が6月25日、自身のInstagramのストーリーズを更新。夫との密着ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】31歳元フィギュア選手「ぴったりくっついてて可愛い」夫顔出し密着2ショット◆村上佳菜子、夫と密着ショット公開村上は「寂しいけど がんばってね」「豊はしばらく海外のかき氷屋さんを お手伝いに行きます」とつづり、夫の豊さんとの2ショッ