サンドイッチチェーン「サブウェイ」は、期間限定タコスサンド3種が1点500円で楽しめる『タコス祭 第2弾』を、2026年6月27日から7月1日の5日間、全国の店舗で開催する。2026年5月に販売を開始した期間限定のタコスシリーズは、発売から1カ月で累計50万食を突破した。これを記念し、通常価格590〜650円のタコス3種を、一律500円で販売する。※記事中の価格はいずれも税込表記。【タコスサンド3種の画像はこちら】〈タコス祭第2弾 対