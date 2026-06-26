【モデルプレス＝2026/06/26】歌手の天童よしみが6月25日、自身のInstagramを更新。母との2ショットを公開した。【写真】71歳ベテラン歌手「空気感が似てる」車椅子に座る母顔出しショット◆天童よしみ、母との仲睦まじい2ショット披露天童は「今日は母と一緒に新宿御苑まで行きました かなり歩きました」と報告し、紫やピンクの花々を背に撮影した母との写真を投稿。黒のキャスケットにデニムパンツとスニーカーを合わせたカジュ