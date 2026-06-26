全国に2,421店舗を展開する持ち帰り弁当チェーン「Hotto Motto(ほっともっと)」は7月2日、「真夏の旨×辛フェア」として、「牛カルビ&ホルモン」シリーズを全国で新発売する。牛カルビとホルモンを組み合わせた“スタミナ満点”の商品で、「牛カルビ&ホルモン重」(税込860円)をはじめとする全3商品を用意した。牛カルビとホルモンの旨味や食感を一度に楽しめるとしている。味の決め手となるタレには、2種の本醸造醤油をベ