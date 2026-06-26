２４日、陝西省の延安南泥湾空港に到着し、放水アーチの歓迎を受ける中国国際航空ＣＡ１２７９便。（延安＝新華社配信）【新華社延安6月26日】中国国際航空のCA1279便が24日、北京市から陝西省延安市に到着し、国産大型旅客機「C919」が同市へ初就航した。同社は現在、北京市と江西省井岡山市や貴州省遵義市、陝西省延安市など「革命の聖地」を結ぶ10数本の路線を開設しており、計画便数は週260便、革命老区（新中国成立以前の革