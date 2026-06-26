気象台は、26日午後3時42分に、レベル３大雨警報を竹原市に発表しました。南部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■呉市●レベル２大雨注意報■竹原市●レベル３大雨警報【発表】■三原市●レベル２大雨注意報■尾道市●レベル２大雨注意報■福山市●レベル２大雨注意報■東広島市●レベル２大雨注意報