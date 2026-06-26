きのう、最高値を更新した日経平均株価。きょうは一転、3000円を超える大幅な値下がりとなり、歴代3位の下げ幅で取引を終えました。【写真を見る】【速報】日経平均株価 終値3005円安の6万9360円歴代3位の下落幅半導体関連株に売りが集まり相場全体を押し下げ朝から利益確定の売り注文広がる株価はきのう、3000円を超える上げ幅で最高値を更新したため、きょうの東京株式市場では朝方から利益を確定する売り注文が広がり