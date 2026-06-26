JR東日本は台風7号と8号の影響で、あす、一部の特急や在来線で始発から終日運休すると発表しました。台風の7号と8号の影響で、JR東日本はあす、東京と伊豆方面を結ぶ特急「踊り子」などを終日運休します。千葉方面とを結んでいる特急「しおさい」や「わかしお」なども終日運休を決めました。在来線では、始発から▼東海道線の小田原駅〜熱海駅間、▼伊東線の熱海駅〜伊東駅間、▼久留里線全線、▼総武本線の佐倉駅〜銚子駅間、▼内