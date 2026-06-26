密売するために覚醒剤を所持したとして、茨城県鹿嶋市にある指定暴力団・松葉会系三次団体の組長が逮捕されました。警察によりますと、覚醒剤を営利目的で所持したとして逮捕されたのは指定暴力団・松葉会系三次団体の組長、林幹一容疑者です。警察は26日、鹿嶋市にある松葉会本部に家宅捜索に入りました。24日午後3時ごろ、自宅前に駐車されていた車の中を警察が調べた際に、少なくとも数十グラムの覚醒剤がプラスチックの袋に小