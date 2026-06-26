米オープンAIのチャットGPTのアプリ（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】英紙フィナンシャル・タイムズは26日までに、生成人工知能（AI）「チャットGPT」を手がける米オープンAIが、次期モデル「GPT5.6」について、当初の提供先を米政府の承認を受けた約20社に制限すると報じた。政府が安全保障上の懸念から要請し、これに応じた。米メディアによると、サム・アルトマン最高経営責任者（CEO）は従業員に向けたメモで、段階