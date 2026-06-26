ポルシェに乗って時速およそ100キロのスピードで危険な運転をし、乗用車2台に衝突する事故を起こしたとして、中国籍の男が逮捕されました。【映像】乗用車2台に衝突した白いポルシェ（実際の様子）許禎達容疑者（23）は9日、ポルシェに乗って東京・文京区の交差点をおよそ100キロの速度で右折しようとして乗用車2台に衝突した危険運転致傷の疑いがもたれています。警視庁によりますと、この交差点は安全にカーブできる「限界