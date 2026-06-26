巨人は２６日、青森・弘前で６月３０日に行うヤクルト戦で、試合前に特設ステージで行うイベントにダンス＆ボーカルグループ「りんご娘」が登場すると発表した。「りんご娘」は青森・弘前市を拠点に活動するダンス＆ボーカルグループ。メンバー４人の名前はピンクレディ、スターキングデリシャス、はつ恋ぐりん、金星（きんせい）で、全員りんごの品種に由来している。青森県４０市町村活性化、第一次産業活性化を活動のテーマ