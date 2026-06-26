6月26日朝、サッカーW杯日本対スウェーデン戦のホイッスルが鳴る直前。日本の芸能界きっての“大物二世俳優”の衝撃的なニュースが届けられた。その俳優の名は、村上虹郎（29）。各社報道によると、村上は’24年3〜5月、当時交際していた女性の髪をつかんで頭を殴るなどの暴行を加え、全治1カ月以上の怪我を負わせた疑いで書類送検されたことがわかった。当時、村上は女性と同居していたといい、警察の調べに対して「怪我をさせた