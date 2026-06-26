【モデルプレス＝2026/06/26】女優のともさかりえが6月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。【写真】46歳美人女優「シンプルなのに完璧」冷凍肉活用した牛丼◆ともさかりえ、冷凍肉使った手料理披露ともさかは「冷凍してあったお肉で牛丼」とつづり、手料理を撮影した動画を投稿。しっかりと味が染み込んだ肉と玉ねぎが黒い器に丁寧に盛り付けられており、器の中から湯気がふわりと立ちのぼっている。◆と