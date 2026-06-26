鹿屋市の空き家に侵入し、金品などを盗んだ疑いで34歳の男が逮捕されました。 邸宅侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、鹿屋市に住む無職の男(34)です。 鹿屋警察署によりますと、男は今年4月19日から26日までの間に、鹿屋市の60代男性が管理する空き家に侵入し、現金1万8000円と、掃除機、レコードなど22点、時価3万円相当を盗んだ疑いが持たれています。 男性が4月27日、空き家の様子を確認したところ、2階の窓ガラス