ドル円は161円台半ばまで下げるなど軟調な動き＝東京為替概況 ドル円は161円台後半から半ばまで下落している。前日は2024年7月3日の高値に顔合わせとなる161.95まで上昇した。162円接近で介入警戒感も台頭して上値を抑えられた。今日は午前中に161.85付近まで上昇したものの、介入警戒感や日経平均の急落、米長期金利の低下などを受けて、161.50台まで軟化している。 ユーロドルは朝方の1.1370近辺から1