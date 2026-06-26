【ブラジル】 雇用統計（5月）21:00 予想5.7%前回5.8%（失業率) 【メキシコ】 貿易収支（5月）21:00 予想48.0億ドル前回45.2億ドル 【米国】 卸売在庫（速報値）（5月）21:30 予想0.3%前回0.6%（前月比) ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（6月）23:00 予想48.9前回48.9 ※予定は変更されることがあります。