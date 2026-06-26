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テクニカルポイントユーロポンド、保ち合いを下抜け、０．８６００の心理的水準がポイントに 0.8725エンベロープ1%上限（10日間） 0.8701200日移動平均 0.8678一目均衡表・雲（上限） 0.8676一目均衡表・雲（下限） 0.8673100日移動平均 0.8672ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.8648一目均衡表・転換線 0.8648一目均衡表・基準線 0.863921日移動平均 0.863910日移動