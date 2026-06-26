２５日、マインルライジンガー氏（左）と握手を交わす王毅氏。（北京＝新華社記者／申宏）【新華社北京6月26日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は25日、オーストリアのマインルライジンガー外相と北京で会談した。２５日、マインルライジンガー氏と会談する王毅氏。（北京＝新華社記者／申宏）