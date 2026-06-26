俳優の玉木宏（46）が26日、都内で「あずきバー祭り2026」の開催を記念した記者発表会に出席した。屋外で行われた発表会に、紺色の浴衣姿で登場。「台風の影響もあって心配でしたが、暑くても寒くても、雨でも晴れでも、あずきバーはおいしいので、盛り上げていかれたら」とあいさつした。「ぜんざいとか小豆が大好き」といい、あずきバーは幼少期から食べていたそう。当時の自宅周辺にはは、コンビニエンスストアがなかっ