26日の東京株式市場・日経平均株価は前日の終値から3005円46銭値を下げ7万円を割り、6万9360円88銭で、きょうの取引を終えた。終値ベースでの下げ幅としては、26年3月9日の2892円12銭を超える史上3番目の下げ幅だった。きのうの大幅高から一転し、反動での利益確定売りが続き、原油先物価格の上昇も相場を押し下げた。史上最大の下げ幅は、2024年8月5日で4451円28銭、2位は1987年10月20日の3836円48銭。