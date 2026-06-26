すべての企業や店舗などが、働く人に支払わなくてはならない「最低賃金」の引き上げ額について議論が始まりました。厚生労働省の「中央最低賃金審議会」では、企業や店舗などが従業員に支払わなくてはならない「最低賃金」の引き上げ額の目安について議論されます。最低賃金の全国平均は現在、時給1121円で、2025年度の引き上げ額は66円と過去最高でした。物価の上昇や光熱費の高騰が続く中、今年の引き上げ額が注目されます。また