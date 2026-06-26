MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。6月22日（月）の放送では、ウエストランド・井口浩之とアイドルグループ・ふぉ〜ゆ〜から越岡裕貴＆松崎祐介がゲストに登場。番組では、井口が仕事のオファーにまつわる驚きのエピソードを明かした。【映像】ウエストランド井口が仕事を断らない理由今回は前回に引き続き、ゲストに井口、越岡