津田駒工業は後場終盤に下げ幅を拡大している。きょう午後３時ごろ、２６年１１月期第２四半期累計（２５年１２月～２６年５月）の連結業績について、売上高が前回予想の１７０億円から１６５億円（前年同期比５．０％減）、営業損益が１億５０００万円の黒字から８０００万円の赤字（前年同期は１億４６００万円の赤字）に下振れして着地したようだと発表した。営業損益は黒字転換の見通しから一転して赤字で着地しており