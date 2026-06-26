冨士ダイスが後場終盤に上昇している。午後３時ごろにダイジェット工業と業務提携契約を締結したと発表しており、好材料視されている。 両社はそれぞれ地政学的リスクが懸念されるタングステンとコバルトの使用量を削減した合金を開発しており、提携により両社の販売ネットワークを活用した販路拡大を図るのが狙い。ダイジェトの「サーメタル」、冨士ダイスの「サステロイ」それぞれの超硬合金の代替材料として