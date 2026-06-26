きょう（26日）午後2時ごろ、岡山市北区清輝橋の市道で、自転車が転倒し、運転していた50～60代とみられる男性が病院に救急搬送されました。男性は搬送時、重体とみられていましたが、病院で受診した結果、重傷と判明しました。