栃木シティが26日、ノルウェー代表への選出歴を持つFWトクマック・チョル・グエン(32)を完全移籍で獲得したと発表した。同園主はケニア出身だが、これまでノルウェーのs絵代別代表や、2021年にノルウェー代表に招集された経歴を持っている。25-26シーズンはサウジアラビアのアルアフドゥードゥでプレーしていた。クラブを通じ「このチームの一員になれたことを光栄に思いますし、今シーズンにチームとともに成し遂げられるこ