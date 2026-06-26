藤枝MYFCは26日、京都サンガF.C.からDF松田佳大(26)を完全移籍で獲得したと発表した。同選手は百年構想リーグは徳島ヴォルティスに期限付き移籍しており、12試合(1得点)に出場していた。クラブを通じ「僕を必要としてくれたクラブのため、そして応援してくれる全ての人のために戦い続けます。沢山のご声援をよろしくお願いします!」とコメントしている。