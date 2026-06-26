ギラヴァンツ北九州は26日、新監督に田中遼太郎氏(37)が就任すると発表した。同氏は25年からV・ファーレン長崎でコーチを務めていた。これまで藤枝、千葉、水戸、福岡でもコーチを務めてきたが、監督は初になる。福岡県出身の同氏は、クラブを通じ「生まれ育ったこの町で監督としてのキャリアをスタートさせて頂く機会を下さったクラブ関係者の皆様に心より感謝致します。ファン・サポーターの皆様、何卒選手とクラブの可能性