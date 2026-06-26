パレモ・ホールディングス [東証Ｓ] が6月26日大引け後(15:30)に決算を発表。27年2月期第1四半期(3-5月)の連結経常損益は2400万円の黒字(前年同期は1700万円の赤字)に浮上したが、3-8月期(上期)計画の1億9000万円に対する進捗率は12.6％にとどまり、5年平均（ただし赤字期を除く）の34.6％も下回った。 直近3ヵ月の実績である3-5月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-0.4％→0.9％に改善した。 株探ニュー