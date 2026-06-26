ＤＣＭホールディングス [東証Ｐ] が6月26日大引け後(15:30)に決算を発表。27年2月期第1四半期(3-5月)の連結経常利益は前年同期比19.4％増の109億円に伸び、3-8月期(上期)計画の193億円に対する進捗率は56.6％に達し、5年平均の50.2％も上回った。 直近3ヵ月の実績である3-5月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の7.0％→7.5％に改善した。 株探ニュース