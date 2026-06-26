オークワ [東証Ｐ] が6月26日大引け後(15:30)に決算を発表。27年2月期第1四半期(3-5月)の連結経常損益は2.7億円の赤字(前年同期は1億円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である3-5月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の0.1％→-0.5％に悪化した。 株探ニュース