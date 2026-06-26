熊本市消防局によりますと、26日午後2時38分、熊本県益城町で、近隣住民の男性から「車が水没している」と119番通報がありました。 【写真を見る】「車が水没している」地域住民から通報運転手「自分の車が落ちた」と110番人的被害なし熊本県益城町 車が水没しているのは幅の広い用水路で、車は濃色の乗用車とみられます。 前夜に警察へ通報あり 車は、水面から天井が見えている状態で、流されてきたのか、落ちたのか分