アメリカによるイラン攻撃後、今もペルシャ湾内に留まっている日本関連の船舶について、新たに2隻がホルムズ海峡を通過したことが分かりました。金子恭之 国土交通大臣「昨日から本日にかけて、ペルシャ湾内に留め置かれていた日本関係船舶2隻がホルムズ海峡を通過し、これにより、残る日本関係船舶は35隻になった」金子大臣は会見で、通過した2隻の船体に異常はなく、乗組員の体調にも問題がないことを明らかにしました。そ