賃金体系の変更を一方的に提示され、拒むと減給されたとして、格安航空会社のジェットスター・ジャパンの客室乗務員らが同社に減額分の賃金支払いなどを求めた訴訟は26日、東京高裁で和解が成立したことが分かった。