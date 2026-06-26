静岡県議会で発言する鈴木康友知事＝26日午後静岡県の鈴木康友知事は26日の県議会で、JR東海によるリニア中央新幹線静岡工区の着工に関し「私自身の判断は7月7日に説明したい」と述べた。開会中の県議会の最終日で、着工容認を表明する可能性がある。着工に必要な同社と県の協定については「可能であれば、7月中の締結を目指したい」と話した。県自然環境保全条例に基づく。鈴木氏は容認の前提として、県条例や河川法、盛り土