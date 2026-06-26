発達障害の疑いがある子どもの親に海外留学を勧めその費用としておよそ1900万円をだまし取ったとして会社員の女が逮捕されました。【映像】連行される加藤容疑者の様子加藤永江容疑者（57）は2020年からおよそ2年の間に、当時13歳の少女の母親から海外留学の費用などとしておよそ1900万円をだまし取った疑いがもたれています。警視庁によりますと、加藤容疑者は医師免許を持っていないにもかかわらず、発達障害と嘘の診断書