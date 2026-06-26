島根県出雲市で、住宅の庭から男性2人の遺体が見つかり、警察は49歳の男を死体遺棄容疑で逮捕しました。遺体はこの家に住む男の父と兄とみられます。【映像】住宅の庭から2人の遺体（現場の様子）きのう、出雲市大津町で「親族と連絡が取れない」と通報があり、警察がその親族の住宅を捜索したところ、庭に男性2人の遺体が埋まっているのを見つけました。警察はその場にいた森山友和容疑者（49）を死体遺棄の疑いで逮捕しま