巨人は２６日、午後５時からノーブルホームスタジアム水戸で予定していたＢＣリーグ・茨城アストロプラネッツ戦が雨天中止になったと発表した。ドラフト６位ルーキーの藤井健翔内野手がコンディション不良から約１か月ぶりに実戦復帰する予定だったが雨がやまなかった。