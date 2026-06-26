〈《渋谷・狂乱ルポ》「ブラジル相手でもワンチャンある」平日朝から大熱狂…W杯グループ突破でスクランブル交差点に集結した“アツすぎるサポーター”の正体〉から続くスポーツの熱狂は、人々の日常を少しだけ狂わせる。サッカーワールドカップ日本代表の大一番・スウェーデン戦があった金曜の朝、渋谷は異様な熱気に包まれていた。【画像】《渋谷・狂乱ルポ》平日朝から大熱狂…W杯グループ突破で大盛り上がり！アツすぎるサポ