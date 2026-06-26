〈「普段だったら寝てる時間」「勝って気持ちよくバイトに行きたかった」日本戦を見届けた女性2人組が明かした“渋谷での観戦”を決意した“納得の理由”〉から続くスポーツの熱狂は、人々の日常を少しだけ狂わせる。サッカーワールドカップ日本代表の大一番・スウェーデン戦があった金曜の朝、渋谷は異様な熱気に包まれていた。【画像】《渋谷・狂乱ルポ》平日朝から大熱狂…W杯グループ突破で大盛り上がり！アツすぎるサポータ