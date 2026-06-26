子どものＳＮＳ利用などについて議論するこども家庭庁の有識者会議が２６日に開かれ、ＳＮＳ事業者に対して利用者の年齢確認の厳格化を求めることを柱とする中間報告書の骨子案が示された。骨子案では、年齢確認の実効性を確保するため、マイナンバーカードの活用なども提言している。一方、豪州などで導入が進む一律の年齢制限は盛り込まれなかった。