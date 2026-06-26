2026年サッカーW杯。開幕前、日本代表の前評判はこれまでにないほど高まっていた。厳しいヨーロッパの強豪を相手に善戦を重ねており、一部に怪我人を抱えながらも「歴代最強」の呼び声高く、列島中が大きな期待を寄せていた。【画像】《渋谷・狂乱ルポ》平日朝から大熱狂…W杯グループ突破で大盛り上がり！アツすぎるサポーター”が集った渋谷の様子を写真で一気に見るそして迎えた本大会。0-1から1-1、1-2から2-2、オランダ相